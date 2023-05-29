"Нет согласованного проекта": премьер Армении о возможности подписания мирного соглашения с Азербайджаном 1 июня
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать
Об этом он сказал, комментируя возможность подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном на полях саммита Европейского политического сообщества 1 июня, сообщает News.am.
Как отметил Пашинян, армянская сторона пока не получила комментарии Азербайджана о своих мирных предложениях, которые он передал до встречи в Вашингтоне.
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"Четвертую редакцию мы передали, на данный момент комментариев к ней пока не получили. Итак, на данный момент могу сказать, что нет согласованного проекта, который можно было бы подписать", – отметил армянский премьер.
- Напомним, на переговорах с Алиевым премьер Армении Никол Пашинян официально согласился признать территорию Нагорного Карабаха суверенными землями Азербайджана . Со своей стороны азербайджанская сторона гарантирует соблюдение прав и свобод армянского национального меньшинства.
- Эти договоренности предполагают прекращение существования не признанной в мире "Нагорно-Карабахской Республики" и ее "органов власти".
- Договоренности Пашиняна и Алиева были достигнуты без участия Кремля и способны покончить с многолетним кровопролитием и напряжением в Карабахе. Посредниками выступили страны Евросоюза и США.
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