Об этом он сказал, комментируя возможность подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном на полях саммита Европейского политического сообщества 1 июня, сообщает News.am.

Как отметил Пашинян, армянская сторона пока не получила комментарии Азербайджана о своих мирных предложениях, которые он передал до встречи в Вашингтоне.

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"Четвертую редакцию мы передали, на данный момент комментариев к ней пока не получили. Итак, на данный момент могу сказать, что нет согласованного проекта, который можно было бы подписать", – отметил армянский премьер.