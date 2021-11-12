Нет смысла вводить третью дозу COVID-вакцины, если во всем мире большинство групп риска вообще не прививались, - ВОЗ
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебреисус заявил, что вводить третью дозу вакцины от COVID-19 нет смысла, потому что большинство людей из групп риска все еще не получили ни одной прививки
Об этом Гебреисус сказал на брифинге 12 ноября.
"Нет смысла давать бустеры (третью дозу вакцины, - ред.) здоровым взрослым или вакцинировать детей, когда медицинские работники, пожилые люди и другие группы высокого риска по всему миру все еще ждут первой дозы. Исключение, как мы уже говорили, составляют люди с ослабленным иммунитетом", - сказал Гебреисус.
Глава ВОЗ подчеркнул, что каждая страна должна ориентироваться на собственную ситуацию и регулировать карантинные меры, отметив, что вакцинация - это не единственный выход из пандемии.
По словам Гебреисуса, вакцинация также должна корегироваться, ведь важно не только то, сколько людей вакцинировано, но и кто вакцинирован.
Глава ВОЗ отметил, что развитые страны накапливают вакцины, в то время как страны с низким доходом все еще ждут их.
"Каждый день во всем мире вводится в шесть раз больше бустеров, чем первичных доз в странах с низким уровнем дохода. Это скандал, который нужно прекратить сейчас", - подчеркнул Гебреисус.
Он добавил, что недавно одобренная ковидная вакцина COVAX работает. В 114 стран направили уже около 500 миллионов доз препарата.
- Напомним, ВОЗ одобрила новую COVID-вакцину COVAXIN. Эта вакцина доступна для стран с низким и средним уровнем дохода, поскольку не требует сложных условий хранения.
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