Нет смысла вводить третью дозу COVID-вакцины, если во всем мире большинство групп риска вообще не прививались, - ВОЗ

Об этом Гебреисус сказал на брифинге 12 ноября.

"Нет смысла давать бустеры (третью дозу вакцины, - ред.) здоровым взрослым или вакцинировать детей, когда медицинские работники, пожилые люди и другие группы высокого риска по всему миру все еще ждут первой дозы. Исключение, как мы уже говорили, составляют люди с ослабленным иммунитетом", - сказал Гебреисус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что каждая страна должна ориентироваться на собственную ситуацию и регулировать карантинные меры, отметив, что вакцинация - это не единственный выход из пандемии.

По словам Гебреисуса, вакцинация также должна корегироваться, ведь важно не только то, сколько людей вакцинировано, но и кто вакцинирован.

Глава ВОЗ отметил, что развитые страны накапливают вакцины, в то время как страны с низким доходом все еще ждут их.

"Каждый день во всем мире вводится в шесть раз больше бустеров, чем первичных доз в странах с низким уровнем дохода. Это скандал, который нужно прекратить сейчас", - подчеркнул Гебреисус.

Он добавил, что недавно одобренная ковидная вакцина COVAX работает. В 114 стран направили уже около 500 миллионов доз препарата.