"Нет смысла сохранять дипломатическое присутствие на Западе": ЦПД назвал основной нарратив, который сегодня продвигает Россия
Центр противодействия дезинформации назвал основной нарратив, который сегодня, 19 октября, продвигают российские СМИ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"России нет смысла сохранять дипломатическое присутствие на Западе", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, которые готовят дипломатов.
В ЦПД уверены, что слова Лаврова были подводкой к его основному нарративу: "Страны так называемого третьего мира – Азии, Африки, Латинской Америки нуждаются в дополнительном внимании РФ".
"Манипулятивные заявления направлены на сдерживание падающего рейтинга МИД РФ среди россиян, а также это может стать моральной подготовкой россиян к полному разрыву дипломатических отношений России с Западом. Таким образом Лавров использует подмену понятий и освещает дипломатическую изоляцию РФ, как желание Кремля прекратить сотрудничество со странами ЕС", – пишут в Центре противодействия дезинформации.
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