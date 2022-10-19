Об этом сообщает Еспресо.TV.

"России нет смысла сохранять дипломатическое присутствие на Западе", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, которые готовят дипломатов.

В ЦПД уверены, что слова Лаврова были подводкой к его основному нарративу: "Страны так называемого третьего мира – Азии, Африки, Латинской Америки нуждаются в дополнительном внимании РФ".

"Манипулятивные заявления направлены на сдерживание падающего рейтинга МИД РФ среди россиян, а также это может стать моральной подготовкой россиян к полному разрыву дипломатических отношений России с Западом. Таким образом Лавров использует подмену понятий и освещает дипломатическую изоляцию РФ, как желание Кремля прекратить сотрудничество со странами ЕС", – пишут в Центре противодействия дезинформации.

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