Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Нет смысла обсуждать, когда Украина присоединится к НАТО, пока она не победит в войне с РФ, - Столтенберг

Нет смысла обсуждать, когда Украина присоединится к НАТО, пока она не победит в войне с РФ, - Столтенберг

15 мая, 2023 понедельник
14:53
Война с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит смысла обсуждать, когда и как Украина присоединится к Альянсу, пока она не победит в войне с Россией

Об этом сообщает The Guardian .

По словам Столтенберга, нет смысла обсуждать, когда и как Украина может стать членом Альянса, пока она не победит в войне.

"Только тогда, когда Украина победит как суверенное независимое государство в Европе, есть смысл обсуждать, когда и как она может стать членом Альянса", - сказал Столтенберг на саммите демократии в Копенгагене (Дания).

Он также подчеркнул, что Украина имеет право сама выбирать свой путь.

"Не Москва решает, что может делать Украина. И именно союзники по НАТО решают вопрос о членстве и, конечно, двери Альянса остаются открытыми", - заверил Столтенберг.

Пока генсек НАТО призвал разработать многолетнюю программу по интеграции Украины.

"Мы будем работать над тем, как помочь Украине перейти от стандартов, доктрин и оборудования советских времен к стандартным доктринам и оборудованию НАТО, а также стать полностью совместимой с НАТО. И, конечно, это также поможет Украине двигаться к членству", - убежден Столтенберг.

  • 20 мая Владимир Зеленский заявил, что мир не поймет лидеров НАТО, если на саммите в Вильнюсе Украина не получит приглашение в Альянс.
Мир
Йенс Столтенберг
НАТО
Вступление в НАТО
Читайте также:
Франція
15 мая, 2023 понедельник
Франция передаст Украине десятки бронемашин и легких танков в ближайшее время
Євген Пригожин
15 мая, 2023 понедельник
Пригожин предлагал Украине сдать позиции войск РФ, - Washington Post
Евробачення Швеція – Loreen
14 мая, 2023 воскресенье
На "Евровидении-2023" победила певица Loreen из Швеции. Это ее вторая победа на конкурсе
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.31
    Покупка 37.31
    Продажа 37.85
  • EUR
    Покупка 40.53
    Продажа 41.46
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
15 мая
14:58
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 26-го тура
14:55
Эксклюзив
Очевидно, что Лукашенко Путину не нравится, - политтехнолог Голобуцкий
14:54
Кая Каллас
Премьер Эстонии: Война завершится, как только Путин поймет, что не может достичь целей и победить украинцев
14:39
Эксклюзив
Огрызко: у западных политиков произошел кардинальный излом сознания в отношении Украины, и Шольц не исключение
14:39
Обновлено
Сунак во время визита Зеленского в Британию: в наших интересах обеспечить поддержкой Украину и не допустить успеха варварства Путина
14:31
Светлана Тихановская
Режим уже может разрабатывать сценарии, делить роли, - Тихановская об исчезновении Лукашенко
14:21
Четвертый случай через месяц: в Херсонской области на вражеской мине взорвался трактор, водитель травмирован
14:13
Партнерский материал
Где купить недорогие инструменты для сада и огорода: 56-летняя украинка поделилась опытом онлайн-покупок
14:13
Переговоры о продлении "зернового соглашения" на этой неделе не планируют: экспорт зерна может остановиться
14:08
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:07
Эксклюзив
Локальная удача ВСУ в Бахмуте позволит перехватить инициативу по всей линии фронта, - полковник СБУ Костенко
14:04
OPINION
Куда пропал бацька?
14:03
Инфографика
В апреле цены на продукты в Украине выросли меньше всего с начала полномасштабного вторжения РФ, - Институт аграрной экономики
13:51
Венгрия заявила о поддержке "мирного плана" Китая по Украине: будем тесно сотрудничать в этом направлении
13:51
Британия передаст Украине сотни ударных дронов дальнего действия, - The Telegraph
13:35
Укргазбанк
До 1 млн грн от года до двух: Укргазбанк обновил программу микрокредитования предпринимателей
13:27
Силы обороны таврийского направления обезвредили более роты оккупантов и 31 единицу вооружения
13:23
Власти Грузии не рассматривают возобновление железнодорожного сообщения с РФ
13:21
Переправили за границу около 40 уклонистов от мобилизации: перед судом предстанут жители Запорожья и Львова
13:05
Для добычи и транспортировки газа: норвежская компания передала Укргаздобыче метанол
13:02
ГПСУ фиксирует вывод российских военных из Беларуси: осталось 2,5 тыс. человек
12:55
Суд удовлетворил иск Национального музея истории Украины по делу "храма-мафа" УПЦ МП
12:30
Google планирует запустить новую функцию в поиске и будет отмечать сгенерированные ИИ фотографии
12:30
В Украине уровень весеннего половодья идет на убыль, в Киеве количество воды в Днепре увеличилось на 8 см
12:21
Эксклюзив
"Лето без войны": благотворительный фонд Тайры собирает средства на отдых детей военнопленных, пропавших без вести и погибших украинцев
12:18
Британский генерал объяснил, почему Украине необходимо победить РФ в 2023 году
12:16
РФ нанесла авиаудара по прифронтовой Авдеевке: погибли 4 человека
12:15
Обновлено
СБУ сообщила о подозрении Фирташу и топ-менеджменту его компаний
12:04
Россияне повредили две магистральные линии электропередачи на юго-западе и востоке Украины
12:03
OPINION
"Ничья" с РФ приведет к ее тактическому союзу с Китаем против Запада
11:52
Президент ЮАР заявил, что внеблоковая позиция страны не предпочитает Россию другим государствам
11:28
F-16
Британия летом начнет обучение украинских пилотов на самолетах НАТО
11:23
Инфографика
Более 80% украинцев считают, что факты о коррупции в стране нужно обнародовать
11:18
Россияне завели все ракетоносители в Черном море в пункты базирования
11:13
Эксклюзив
лукашенко, 9 мая 2023
У Лукашенко можно диагностировать разве что воспаление хитрости, – журналист Корчилава
11:12
В Киеве рыбак вызвал выключение линии электропередачи и получил поражение током
11:02
"Не можем сидеть за столом со страной-агрессором": Молдова заявила о намерении выйти из межпарламентской ассамблеи СНГ
11:00
Владимир Сальдо
Гауляйтер Херсонщины Сальдо советовался с "силовиками", как противодействовать партизанам на ВТО
10:43
Мировые цены на нефть падают на фоне неопределенности прогноза спроса
10:43
Инфографика
доллар
Курс валют в Украине 15 мая: стоимость доллара, евро, злотого
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV