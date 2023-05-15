Нет смысла обсуждать, когда Украина присоединится к НАТО, пока она не победит в войне с РФ, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит смысла обсуждать, когда и как Украина присоединится к Альянсу, пока она не победит в войне с Россией
Об этом сообщает The Guardian .
По словам Столтенберга, нет смысла обсуждать, когда и как Украина может стать членом Альянса, пока она не победит в войне.
"Только тогда, когда Украина победит как суверенное независимое государство в Европе, есть смысл обсуждать, когда и как она может стать членом Альянса", - сказал Столтенберг на саммите демократии в Копенгагене (Дания).
Он также подчеркнул, что Украина имеет право сама выбирать свой путь.
"Не Москва решает, что может делать Украина. И именно союзники по НАТО решают вопрос о членстве и, конечно, двери Альянса остаются открытыми", - заверил Столтенберг.
Пока генсек НАТО призвал разработать многолетнюю программу по интеграции Украины.
"Мы будем работать над тем, как помочь Украине перейти от стандартов, доктрин и оборудования советских времен к стандартным доктринам и оборудованию НАТО, а также стать полностью совместимой с НАТО. И, конечно, это также поможет Украине двигаться к членству", - убежден Столтенберг.
- 20 мая Владимир Зеленский заявил, что мир не поймет лидеров НАТО, если на саммите в Вильнюсе Украина не получит приглашение в Альянс.
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