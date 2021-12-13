Нет смысла говорить об уголовной ответственности, - юрист Москалюк об инциденте с Гогилашвили

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкуродор" на Еспресо.TV.



"Я думаю, что оно (уголовное дело,- ред) было бы закрыто из-за малозначимости. Можно действительно открывать производство, но это вряд ли является такими действиями, за которые человек должен получить срок. Вопрос в том, что реальных серьезных негативных последствий от такой поведения не случилось. Мне кажется, однозначно нет смысла говорить о какой-либо уголовной ответственности", - сказал Москалюк.



По мнению эксперта, в социальном смысле, увольнение - "больше, чем достаточно для этого лица".



"Это действительно будет уроком. Другое дело - вряд ли можно говорить о том, что это случайная ситуация, потому что это случилось не в первый раз", - подытожил он.



Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра.

Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".

После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.

11 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил Гогилашвили от исполнения обязанностей.

Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал данные о наличии в Гогилашвили гражданства России.

Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра . Мария Левченко была одним из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.

Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили : 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".

13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.

Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" .