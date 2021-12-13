Нет смысла говорить об уголовной ответственности, - юрист Москалюк об инциденте с Гогилашвили
Кандидат юридических наук Александр Москалюк прокомментировал инцидент, когда экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили начал угрожать полицейским на блокпосту в зоне ООС
Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкуродор" на Еспресо.TV.
"Я думаю, что оно (уголовное дело,- ред) было бы закрыто из-за малозначимости. Можно действительно открывать производство, но это вряд ли является такими действиями, за которые человек должен получить срок. Вопрос в том, что реальных серьезных негативных последствий от такой поведения не случилось. Мне кажется, однозначно нет смысла говорить о какой-либо уголовной ответственности", - сказал Москалюк.
По мнению эксперта, в социальном смысле, увольнение - "больше, чем достаточно для этого лица".
"Это действительно будет уроком. Другое дело - вряд ли можно говорить о том, что это случайная ситуация, потому что это случилось не в первый раз", - подытожил он.
- Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра.
- Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".
- После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.
- 11 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил Гогилашвили от исполнения обязанностей.
- Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал данные о наличии в Гогилашвили гражданства России.
- Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра . Мария Левченко была одним из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.
- Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили : 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".
- 13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.
- Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" .
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