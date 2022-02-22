Нет шансов, что футбольные турниры будут проводиться в России, которая вторгается в суверенные страны, - Джонсон

Об этом Джонсон заявил во время выступления в Палате общин, сообщает журналист AP Роб Гаррис в Twitter.

По словам британского премьера у России нет никаких шансов в дальнейшем проводить футбольные турниры из-за своего агрессивного поведения.

"Россия становится все более изолированной. У России статус изгоя. Нет шансов на то, что футбольные турниры будут проводиться в России, которая вторгается в суверенные страны", – сказал Джонсон.

В нынешнем сезоне финал ЛЧ должен был состояться в Санкт-Петербурге 28 мая.

22 февраля сообщалось, что УЕФА может лишить Санкт-Петербурга права на проведение финального матча Лиги чемпионов.

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