Нет сертификата вакцинации: лидер "Аталанты" Малиновский отстранен от матчей по неожиданной причине, - СМИ
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отстранен от матчей из-за отсутствия сертификата вакцинации от коронавируса
Об этом сообщает TuttoAtalanta .
Футболист "Аталанты" Руслан Малиновский не может играть за клуб из Бергамо, поскольку он не вакцинирован. С 10 января в Италии вступило новое правило, и теперь игроки должны иметь сертификат, чтобы посещать стадион.
У 28-летнего Малиновского нет сертификата о вакцинации от коронавируса. В этом году он не сыграл против "Интера" (0:0) 10 января и "Венеции" (2:0) в Кубке Италии. Украинец точно не сыграет в следующем матче против "Лацио" (22 января), под вопросом встреча с "Кальяри" (6 февраля).
В текущем сезоне чемпионата Италии 28-летний Руслан Малиновский провел 18 матчей, забил 6 мячей и оформил 2 ассиста. Украинец является лидером "Аталанты".
- 12 января в 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Аталанта" без Руслана Малиновского победила "Венецию" со счетом 2:0.
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