"Нет ресурсов": член финкомитета Рады Николаенко о введении "экономического паспорта украинца"

Об этом пишет РБК-Украина.



По словам депутата, подобные программы работают в государствах, имеющих профицитный бюджет, как правило, за счет высоких доходов от добычи природных ресурсов - нефти или газа, или избыточный объем золотовалютных запасов, формируемых из-за постоянно положительного сальдо торгового баланса. У Украины нет таких предпосылок.



"У нас глубоко дефицитный бюджет и у нас отрицательное сальдо торгового баланса на протяжении всех последних лет. Мы экспортируем сырье. Поэтому исходя из этого - учитывая долг, соотношение растущего долга - с сайта Минфина мы видим, что только по сравнению с 2019 годом они увеличили соотношение долга к ВВП с 44% до 53,9%. За 2021 год они еще не опубликовали, но он точно не снизился. Следовательно, это вопрос номер один, что у нас нет ресурсов", - пояснил Николаенко.



Он отметил необоснованность финансово-экономических расчетов, которые подготовили для введения "экономического паспорта".



"Единственное, что есть у нас в пункте №5 пояснительной записки, отмечено, что первый годовой взнос - 21,8 млрд грн. А дальше будем фантазировать. На состоявшейся 18 января рабочей группе Минэкономики презентовало обоснованные (в кавычках, я подчеркиваю) расчеты к проекту, которые спрогнозировали без Нацбанка курс гривны к доллару, без Минэнергетики - поступление рентных платежей. И без Минфина спрогнозировало ставки по ОВГЗ и вообще не заложили инфляцию. Это относительно того, как мы пальцем в небо хотим ткнуть", - отметил он.



Как сообщил нардеп, значительные средства будут идти на содержание Фонда будущих поколений, который в 2037 году, когда будут производиться первые выплаты детям, будет составлять 1,8 трлн грн. Так, ежегодные выплаты на содержание Фонда в первый год – 60 млн грн, а к 2037 году – 154 млн грн.



Николаенко отметил недопустимость дискриминации детей по возрасту рождения, ведь "экономический паспорт" получат родившиеся с 1 января 2019 года.



По мнению нардепа, этот законопроект не может быть поддержан Верховной Радой.



"Почему с 2019 года, если в Конституции четко сказано, что не может быть дискриминировано по разным признакам. Чем дети, в 2018 году хуже детей 2019 года?" – сказал он.

Напомним, 6 декабря 2021 года Зеленский внес в Раду законопроект об "экономическом паспорте украинца", согласно которому плата за использование украинских недр будут накапливаться на персональных счетах детей - граждан Украины.