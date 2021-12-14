"Нет прозрачной кадровой политики": политексперт заявил, что любые конкурсы на должность в МВД или ОГП – легализация решения властей Зеленского

Об этом он заявил в эфире программы "Содержимое с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"Я считаю, что любой конкурс в нашем государстве – это легализация заранее принятого управленческого решения. К сожалению, это так. Чтобы мы не взяли – генеральную прокуратуру, МВД, программу "Лифт" Зеленского, когда все "слуги" перед выборами были согласованные. За кого-то проплатили, за кого-то попросили", - считает эксперт.



Он прокомментировал декларации действующих представителей власти и анализ Центра противодействия коррупции в отношении главы БЭБ Вадима Мальника.



"Давайте посмотрим на декларации наших народных избранников. Они вчера были водителями, фотографами - сейчас у каждого в декларации наличные деньги, как минимум $50 тыс. У меня возникает вопрос, как им не стыдно смотреть в глаза людям. Сейчас мы имеем таких Мельников во всех ступенях власти. Почему так происходит? У нас нет прозрачной кадровой политики. Каждый раз, когда проходит конкурс - конкурс выбирает вот таких Мельников", - подытожил он.



Журналисты программы "Схемы" нашли вероятные нарушения во время конкурса на должность руководителя Бюро экономической безопасности, говорится, в частности, об отсутствии кворума, необходимого для легитимности конкурса и возможном конфликте интересов.

По данным Центра противодействия коррупции , задекларированная стоимость имущества в последней декларации Вадима Мельника, включая квартиру в Турции, превышает 9 млн гривен. Состояние же семьи составляет еще около 7 млн гривен.