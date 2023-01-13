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Нет предпосылок считать, что динамика в Соледаре изменится к худшему, - военный эксперт Киричевский

13 января, 2023 пятница
17:49
война с Россией

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что Силы обороны Украины будут сохранять свой контроль над этим городом еще долго, даже при обратных заявлениях россиян

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Сложно сказать, что враг будет еще наращивать усилия, которые, скорее всего, и так достигли пика. С другой стороны, учитывая, сколько ушло фейковых сообщений о событиях в Соледаре, где наши бойцы продолжают удерживать позиции, мы можем осторожно предполагать , что Силы обороны Украины будут сохранять свой контроль над этим городом еще долго, даже при обратных заявлениях россиян", - отметил военный эксперт.

Иван Киричевский добавил по сравнению боев вокруг Соледара с Верденской битвой, так это историческая параллель со времен Первой мировой войны, когда небольшая малозначимая точка стала позиционным тупиком, потому что атакующая сторона постоянно забросала пушечным мясом противника, пытаясь проломить оборону, но безрезультатно.

"Не стоит забегать вперед, а надо зафиксировать ту стабильную ситуацию, которую Силы обороны Украины держат свои позиции над Соледаром. Соответственно, нет предпосылок считать, что динамика изменится в худшую сторону", - подчеркнул Киричевский .

  • 11 января спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый отрицал заявления россиян, что Соледар находится под контролем РФ.
  • 12 января стало известно , что в районе Соледара украинское войско уничтожило более 100 россиян. А Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск, сообщил , что в районе Соледара идут бои, врагу наносятся максимальные поражения.
  • В Пентагоне также нет подтверждений информации о якобы захвате россиянами Соледара.
  • 13 января Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 13 заявила , что ночью в Соледаре продолжались бои, на Донетчину бросили чуть ли не все основные силы врага.
  • Американский Институт изучения войны отметил, что Россия преувеличивает значение Соледара, захват не позволит контролировать наземные линии связи с Бахмутом.

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Украина
Россия
военные силы Украины
Донетчина
Соледар
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