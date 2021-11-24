Нет предпосылок говорить о прекращении импорта электроэнергии из Беларуси, — эксперт Корольчук

Такое мнение озвучил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире программы "Energo live" с Ульяной Панасюк на телеканале "Еспресо".



"Поставки электроэнергии прекращались из-за того, что блок Белорусской АЭС вышел на краткосрочный ремонт. Для меня было удивительно, что все так уверенно заявляли, что импорт электроэнергии прекратился совсем. Потому что технически пока нет никаких оснований говорить, что импорт электроэнергии из Беларуси будет прекращен" , - сказал Корольчук.



По его словам, чем ниже будет температура – тем вероятнее импорт электроэнергии из России.

18 ноября прекратился импорт электроэнергии из Беларуси, сообщили в Укрэнерго.

Согласно отчету о работе энергосистемы 22 ноября, импорт электроэнергии из Беларуси составил 9,96 млн кВт/ч.