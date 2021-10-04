"Нет предмета для серьезного комментирования": в ОПУ отреагировали на расследование возможных оффшоров Зеленского

Об этом он сообщил в комментарии Бабелю .

"На мой взгляд, здесь нет предмета для серьезного комментирования. Потому что вся эта информация уже публиковалась ранее практически в полном объеме, получила надлежащие ответы и абсолютно никакого отношения не имеет к бюджетным деньгам или государственным должностям", - отметил Подоляк.

В частности, он считает показательным то, что вся история охватывает период до возглавления Зеленским государства.

"Это очень важно. Фактически, журналисты еще раз подтвердили безусловное выполнение президентом антикоррупционных норм национального законодательства", - сказал Подоляк.

В ОПУ также считают, что бизнес-практики в Украине 2000-х и первой половины 2010-х годов требовали юридических инструментов для защиты собственности от "агрессивных действий тогдашнего государства".

"В-третьих, "Студия Квартал 95" всегда была и остается прозрачным бизнесом, функционирование которого даже теоретически не может вызвать юридических претензий. Более того, этот бизнес никогда не имел ни малейшего отношения к государственным финансам или государственным регуляторным органовам. Защищать этот бизнес в условиях тогдашней власти Януковича и других коррумпированных деятелей было вполне понятной задачей", - заявил он.

По словам Подоляка, именно при президенте Зеленском стало возможным как вручение подозрений экс-менеджерам ПриватБанка и других "сомнительных" финучреждений, так и принятияе специального законодательства - банковского, антиоффшорного и налогового, которое делает экономические процессы прозрачными и интегрирует Украину в глобальную систему контроля финансовых средств.

"Ну и наконец, в-пятых, практически вся эта информация уже использовалась оппонентами Владимира Зеленского во время избирательной кампании 2019 года. Ни тогда, ни тем более сейчас в этой информации нет ничего компрометирующиеего...", - добавил он.

Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "Архив Пандоры" из 12 млн документов об оффшорах мировых лидеров и чиновников, среди которых оказался президент Украины Владимир Зеленский.

3 октября состоялась премьера фильма-расследования "Оффшор 95" журналистов "Слидство.Инфо", в котором утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие соратники по "Кварталау 95" могли быть причастны к переводу $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Впоследствии генеральная прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала расследование относительно возможных оффшоров президента Украины Владимира Зеленского.

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