"Нет поводов для паники": Данилов после заседания СНБО по угрозе со стороны РФ

Об этом он сказал на брифинге, передаёт Еспресо.TV.

"Ситуация, какая есть, она вполне для нас ясна. Нет никаких на сегодняшний день поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Я бы просил, чтобы мы все были с вами спокойны", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что ситуация контролируема и важно сохранять спокойствие.

"Ситуация абсолютно контролируема. Для нас нет ничего нового в том, что на сегодняшний день происходит. Я хочу, чтобы мы все с вами понимали: у каждой страны есть свои задачи, каждая страна заботится о своей стране. Когда происходят те или иные вещи- мы должны с вами,прежде всего, анализировать спокойно ы делатьвыводы для нашей страны",- добавил Данилов.

Он также прокомментировал инициативу Киевского городского головы Виталия Кличко созвать 28 января в Киеве заседание руководства Ассоциации городов Украины по обсуждению вопросов организации территориальной обороны.

"Для этого есть наши вооруженные силы, которые могут дать отпор при необходимости", - подчеркнул Данилов.

Следовательно, он призвал не распространять панические настроения в Украине.

Кличко собирает на 28 января правление Ассоциации городов Украины, чтобы обсудить мероприятия по организации территориальной обороны в областях на случай российского наступления.