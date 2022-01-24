Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией "Нет поводов для паники": Данилов после заседания СНБО по угрозе со стороны РФ

"Нет поводов для паники": Данилов после заседания СНБО по угрозе со стороны РФ

24 января, 2022 понедельник
19:29
война с Россией Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал сохранять спокойствие на фоне возможного вторжения России

Об этом он сказал на брифинге, передаёт Еспресо.TV.

"Ситуация, какая есть, она вполне для нас ясна. Нет никаких на сегодняшний день поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Я бы просил, чтобы мы все были с вами спокойны", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что ситуация контролируема и важно сохранять спокойствие.

"Ситуация абсолютно контролируема. Для нас нет ничего нового в том, что на сегодняшний день происходит. Я хочу, чтобы мы все с вами понимали: у каждой страны есть свои задачи, каждая страна заботится о своей стране. Когда происходят те или иные вещи- мы должны с вами,прежде всего, анализировать спокойно ы делатьвыводы для нашей страны",- добавил Данилов.

Он также прокомментировал инициативу Киевского городского головы Виталия Кличко созвать 28 января в Киеве заседание руководства Ассоциации городов Украины по обсуждению вопросов организации территориальной обороны.

"Для этого есть наши вооруженные силы, которые могут дать отпор при необходимости", - подчеркнул Данилов.

Следовательно, он призвал не распространять панические настроения в Украине.

  • Кличко собирает на 28 января правление Ассоциации городов Украины, чтобы обсудить мероприятия по организации территориальной обороны в областях на случай российского наступления.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Алексей Данилов
Читайте также:
Ігор Коломойський
title.author
23 января, 2022 воскресенье
Уголь из ОРДЛО: действительно ли Порошенко виновен в госизмене и при чем здесь Зеленский, Коломойский и Медведчук, – расследование Черновол
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (праворуч)
23 января, 2022 воскресенье
В Китае отреагировали на информацию о том, что Си Цзиньпин просил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады-2022.
23 января, 2022 воскресенье
Российскую и белорусскую военную технику расставляют вдоль северной границы Украины
Киев
-5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.34
    Покупка 28.34
    Продажа 28.66
  • EUR
    Покупка 31.97
    Продажа 32.46
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
24 января
19:48
Виктор Ляшко
Благодаря вакцинации против COVID-19 в Украине спасли 18 тыс. жизней, и в будущем ожидается меньше госпитализаций и смертей, - Ляшко
19:45
"Бавария" бесплатно потеряет футболиста-победителя ЛЧ, который стоит 35 млн евро
19:16
Анналена Бербок
МИД Германии разрабатывает кризисный план эвакуации дипломатов из Украины, однако пока нет необходимости его реализовывать, - Бербок
18:58
"Эффект бабочки": телескоп показал слияние двух галактик
18:46
Российская телеведущая Татьяна Лазарева станет тренером нового сезона украинской "Лиги смеха"
18:44
В аэропорту Стамбула отменяют все рейсы из-за сильного снегопада
18:30
В СНБО заявили, что знают фамилии всех представителей "пятой колонны" в Украине
18:25
вулкан Тонга
Извержение вулкана в Тонге: сила стихии была в сотни раз мощнее атомной бомбы, - NASA
18:23
посольство Венгрии
Швеция и Венгрия не планируют эвакуировать работников посольств из Украины
18:23
Дума РФ рассмотрит признание "республик" ОРДЛО в феврале
18:04
Новички помогли "Шахтеру" разгромить австрийский клуб в товарищеском матче
18:02
полиомиелит
Каждый третий ребенок в Украине не имеет прививки от полиомиелита, лекарства от этой болезни не существует, - ЮНИСЕФ
18:01
деоккупация Крыма
ЕС планирует расширить санкции против России за оккупацию Крыма, - Spiegel
17:59
Более пяти тысяч ДТП в состоянии алкогольного опьянения: в МВД подвели "итоги" 2021 года
17:55
В Киеве на улице Грушевского столкнулись две легковушки
17:54
Эксклюзив
"Британцы сыграли с Россией в игру": политолог Магда о разоблачении планов РФ по Мураеву и Украине
17:47
Андрей Шевченко
В Польше опровергли информацию о назначении Шевченко главным тренером сборной
17:40
Грузия не планирует эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве
17:39
Алексей Данилов
Если для Запада это новость, то для нас эта война длится уже 8 лет: Данилов заявил, что Украина знает планы и намерения РФ готова им противостоять
17:36
Кир Стармер
Украина сдержала слово, а Путин - нет. Мы должны стать рядом с нашим союзником, - лидер лейбористов Стармер о Будапештском меморандуме
17:28
гривна
В Раду внесли законопроект об изменении налогового статуса домохозяйств
17:24
Порошенко суд
Большинство осведомленных о деле Порошенко украинцев считают его политическим преследованием, - соцопрос
17:05
Поддержали Украину на фоне угрозы вторжения России: в Вене прошел митинг представителей нескольких диаспор
17:01
Андрей Антоненко
Убийство Шеремета: Антоненко и Кузьменко оставили под ночным домашним арестом
16:57
Украина и Канада начали совместные учения по подготовке боевых медиков
16:43
Зеленский
Зеленский с Мишелем обсудили санкции против РФ для предотвращения дальнейшей агрессии в отношении Украины
16:34
Российские боевые корабли
Россия вывела на учения 20 боевых кораблей в Балтийском море
16:33
Не справился с управлением: в Киеве водитель слетел с дороги, снес дорожный знак и два дерева
16:31
германия полиция
В Германии мужчина открыл огонь в университете и застрелился, есть раненые
16:28
Словенский биатлонист отказался ехать на Олимпиаду-2022 из-за обязательной вакцинации
16:12
Порошенко
Из-за бездействия власти люди связывают с Порошенко запрос на того, кто защитит страну, - политолог о данных социсследованиях
16:11
"Тысяча Зеленского": тратить деньги за вакцинацию на лекарства могут разрешить лицам с инвалидностью
16:07
полиомиелит
Лаборатория ВОЗ зафиксировала еще один случай полиомиелита в Украине
16:05
Порошенко: "слуги" заблокировали выделение 50 млрд грн для финансирования армии, с такой позицией им лучше самораспуститься
16:02
Габриэлюс Ландсбергис
Россия не остановится, если не будет неподъемных санкций, - МИД Литвы
15:59
COVID-19 США
Мир находится на критическом этапе пандемии коронавируса, - ВОЗ
15:57
Тренер сборной Украины Петраков отправится на стажировку в Италию, - СМИ
15:45
covid
"Омикрон" обнаружили в 17 областях Украины, - Кузин
15:45
рубль
В России растет доллар и обрушиваются фондовые индексы
15:30
ООН
Из-за шантажа Украины войсками РФ: в Раде подготовили обращение к ООН и Европарламенту
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV