"Нет" плагиату и дискриминации: Рада приняла законопроект о качестве учебной литературы
Во вторник, 14 декабря, Верховная Рада приняла законопроект №5465, которым определяются требования к качеству литературы в учебных заведениях
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За проголосовало 327 нардепов.
Следовательно, в учебном процессе не будет учебников, содержащих академический плагиат, фабрикацию или подлог. В программу не может попасть литература с признаками дискриминации, кроме случаев, когда подобные материалы будут использоваться для иллюстрирования или объяснения дискриминации как явления.
Законопроект №5465 определяет четкие требования к качеству учебной литературы, прежде всего в школах и механизм проверки соблюдения этих требований, а также полномочия по научно-методическому обеспечению системы образования.
В документе говорится, что учебники и учебные пособия должны соответствовать принципам научности, системности, доступности, возрастным и психофизиологическим особенностям соискателей образования.
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