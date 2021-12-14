"Нет" плагиату и дискриминации: Рада приняла законопроект о качестве учебной литературы

Об этом сообщает Еспресо.TV.



За проголосовало 327 нардепов.



Следовательно, в учебном процессе не будет учебников, содержащих академический плагиат, фабрикацию или подлог. В программу не может попасть литература с признаками дискриминации, кроме случаев, когда подобные материалы будут использоваться для иллюстрирования или объяснения дискриминации как явления.



Законопроект №5465 определяет четкие требования к качеству учебной литературы, прежде всего в школах и механизм проверки соблюдения этих требований, а также полномочия по научно-методическому обеспечению системы образования.



В документе говорится, что учебники и учебные пособия должны соответствовать принципам научности, системности, доступности, возрастным и психофизиологическим особенностям соискателей образования.

Напомним, 19 мая 2021 года в учебнике по украинскому языку для 10 класса, автором которого является языковед Александр Авраменко, нашли гиперссылку на сайт с порнографией.

Министерство образования и науки Украины рекомендовало учебник по химии для 9 класса, в котором есть совет лечить рак содой.