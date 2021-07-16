Нет оснований считать, что алкоголь влияет на эффективность COVID-прививки, - МЗ

Об этом сообщил Минздрав в Facebook.



"Пока нет оснований считать, что употребление алкоголя влияет на эффективность COVID-прививки. Однако употреблять алкоголь нужно умеренными дозами, чтобы не подавлять работу иммунной системы, так как это может ослабить иммунный ответ на вакцину", - говорится в сообщении.



В Минздраве рассказали, нужно ли сдавать анализы перед вакцинацией.

"Перед прививкой не нужно сдавать никаких анализов, говорят в Минздраве, если нет других оснований для этого. Также не нужно делать ПЦР-тест или анализ на антитела к коронавирусу перед или после прививки", - отметили в министерстве.



Также Минздрав добавляет, что путешествовать самолетом после вакцинации можно.



Если нет сильной реакции организма на прививку, то занятия спортом также допускаются.