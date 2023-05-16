Нет оснований полагать, что Китай мог быть предупрежден о ночном обстреле Киева и задержал приезд своего представителя, - дипломат Литвин
Игорь Литвин, чрезвычайный и полномочный посол Украины в КНР (1999-2001), сопредседатель Украинско-китайского делового совета, считает, что Россия, нанося ракетный удар по Киеву ночью 16 мая, хотела под визит специального представителя КНР показать свою мощь
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Посол Ли Хуэй был 10 лет чрезвычайным и полномочным послом КНР в России. Он должен был приехать в Киев еще вчера, 15 мая, но у меня нет оснований думать, что о сегодняшней безумной ночной атаке украинской столицы Пекин был предупрежден. Однако, по моему мнению, Россия хотела под визит специального представителя Китая показать свою мощь, то есть, чтобы приехал Ли Хуэй и увидел разрушенный Киев, развалины Верховной Рады, Офиса президента, Кабинета министров, Министерства обороны, тогда у него была бы позиция, что вас бьют и надо рассматривать мирный план, замораживать конфликт. А тут Ли Хуэй воочию убедился, что Украина ведет борьбу за свою независимость и не собирается сдаваться, а дает достойный отпор оккупанту", - отметил сопредседатель Украинско-китайского делового совета.
Игорь Литвин добавил, что далее представитель КНР должен посетить Францию, Германию, Польшу, а также Россию, где должны осознать, что украинский народ является стойким бойцом за свою независимость и ни на какие "заморозки" не согласится.
- 12 мая было известно, что спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию.
- 16 мая дипломат Павел Климкин заметил, что представитель Китая не просто так приезжает в Украину за пару дней до заседания G7
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