Нет оснований думать, что война обойдет нас, - министр обороны Болгарии
Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев отреагировал на находку остатков беспилотников вблизи поселка Тюленово 17 сентября
Об этом сообщает CNN .
Он предполагает, что обнаруживший беспилотник связан с войной РФ против Украины, но добавил, что невозможно окончательно сказать, чей был дрон и откуда он прилетел. По его словам, БПЛА был с 82-мм минометной миной.
Военные уничтожили взрывчатку. Министр обороны не мог сказать, как долго беспилотник пролежал незамеченным, но уточнил, что это не первое подобное последствие войны, которое появляется за пределами зоны конфликта.
"Уже есть случаи падения остатков беспилотников и других боеприпасов. У нас нет оснований думать, что эта война обойдет нас", - сказал Тагарев.
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Вечером 17 сентября на побережье болгарского поселка Тюленово обнаружили неизвестный беспилотник .
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