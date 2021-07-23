"Нет Олимпиаде": в Токио протестуют против проведения Игр из-за организационных расходов на фоне недофинансирования борьбы с COVID-19
23 июля, перед официальной церемонией открытия летних Олимпийских Игр-2020 в Токио собралась толпа протестующих
Об этом пишут FoxSports и NPR.
Протестующие окружили Олимпийский стадион, где собралось менее тысячи человек на церемонию открытия Игр.
Всего несколько сотен высокопоставленных лиц присутствовали на новом национальном стадионе на церемонии открытия Токио в пятницу вечером, на улицах возле стадиона тысячи местных жителей собрались в знак протеста против Олимпийских игр. На церемонию не был допущен ни один зритель.
Опросы общественного мнения показали, что большинство граждан Японии выступают против проведения Игр, пишет Sports.yahoo.
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Самые активные противники Олимпиады собрались в пятницу перед олимпийским стадионом.
Очевидцы рассказывают, что в толпе были протестующие с барабанами и мегафонами. На мероприятии в центре Токио их окружила полиция. Один из демонстрантов поднял табличку с надписью: "Никакой Олимпиады 2020! Используйте эти деньги на COVID-19!"
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