"Нет Олимпиаде": в Токио протестуют против проведения Игр из-за организационных расходов на фоне недофинансирования борьбы с COVID-19

Об этом пишут FoxSports и NPR.



Протестующие окружили Олимпийский стадион, где собралось менее тысячи человек на церемонию открытия Игр.



Всего несколько сотен высокопоставленных лиц присутствовали на новом национальном стадионе на церемонии открытия Токио в пятницу вечером, на улицах возле стадиона тысячи местных жителей собрались в знак протеста против Олимпийских игр. На церемонию не был допущен ни один зритель.



Опросы общественного мнения показали, что большинство граждан Японии выступают против проведения Игр, пишет Sports.yahoo.



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Самые активные противники Олимпиады собрались в пятницу перед олимпийским стадионом.



Очевидцы рассказывают, что в толпе были протестующие с барабанами и мегафонами. На мероприятии в центре Токио их окружила полиция. Один из демонстрантов поднял табличку с надписью: "Никакой Олимпиады 2020! Используйте эти деньги на COVID-19!"