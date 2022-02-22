"Нет нужды в общей мобилизации": Зеленский объявил призыв резервистов на особый период
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период
Об этом он сказал в своем обращении, передает Еспресо.TV.
"На сегодняшний день нет нужды в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною как Верховным главнокомандующим ВСУ издан указ о призыве резервистов в особый период", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что речь идет о людях из оперативного резерва.
"Должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке. По решению главнокомандующего ВСУ, в ближайшее время также будет проведено собрание резервистов теоробороны. Пока наши воины защищают нас - мы должны работать, вкладывать деньги в экономику Украины, зарабатывать для финансирования нашей мощной армии ", – сказал президент.
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