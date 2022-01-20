Нет никакой разницы между небольшим и полноценным вторжением в Украину, - Кулеба

Об этом он сказал на брифинге в четверг, 20 января.



"Нет никакой разницы между небольшим вторжением и полноценным вторжением. Нельзя быть наполовину вторгнутым или наполовину агрессивным. Агрессия либо есть, либо ее нет. И мы можем как свершившийся факт утверждать, что с 2014 года продолжается агрессия РФ против государства Украина", - отметил Кулеба.



Он добавил, что если говорить именно о военном вторжении, нельзя его разделять на большое или маленькое. Кулеба подчеркнул, что "Россия уже на территории Украины, Россия уже убивает украинских солдат".



"Наша позиция, которую мы общаемся с США и всеми другими странами, очень проста: Россия способна действовать нелинейно, но ошибки 2014 года не имеют права на повторение. И поэтому мы не воспримем никакие попытки (отмечу, если они будут) объяснить Украине, что не надо чего-то делать для сдерживания России... Все это пройдено. Все эти уроки истории уже изучены. И мы не будем снова платить кровью своих граждан за несостоятельность партнеров быстро и четко делать выводы о действиях РФ", - отметил министр.



Кулеба подчеркнул, что он не сомневается ни в том, что США и лично президент США Джозеф Байден поддерживают Украину, ни в том, что он поддерживает Украину не только словами, но и конкретными делами, ни в том, что в случае начала активных. боевых действий в США и ЕС не будет другого выбора, кроме применить соответствующие жесткие ответные санкции против России.

Напомним, президент США Джо Байден допустил возможность нового вторжения РФ в Украину и заявил, что в таком случае США увеличат количество войск на украинских границах. Он также заявил, что президент России Путин заплатит "серьезную и высокую цену" за вторжение в Украину, но отметил, что к "незначительному вторжению" могут отнестись иначе.