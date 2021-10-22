"Нет никакой причины, почему Россия бояться": Столтенберг о перспективе вступления Украины в НАТО

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам второго дня встречи на уровне министров обороны стран НАТО, передает "Укринформ" .



"Расширение НАТО произошло в течение прошлых десятилетий, укрепляло мир и стабильность во всей Европе. Поэтому нет никакой причины, почему Россия бояться, или иметь какое-то право накладывать вето, или останавливать любую суверенное государство от вхождения в Альянс", - сказал Столтенберг.



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При этом генсек Альянса отметил, что его не волнует беспокойство России по вступлению Украины в НАТО, отметив отсутствие у россиян права голоса в этом вопросе.



"Отчасти потому, что НАТО является оборонительным Альянсом. Отчасти потому, что это дело Украины и 30 стран НАТО - решать, когда Украина будет готова присоединиться к Альянсу. Россия не имеет никакого права вмешиваться или иметь слово в этом процессе. Потому что Украина является суверенным независимым государством, и имеет право выбирать свой путь. Поэтому это зависит от Украины, хочет ли она присоединиться к Альянсу, и, безусловно, это дело для 30 союзников - решать, когда Украина будет готова и соответствовать стандартам НАТО ", - сказал Столтенберг.