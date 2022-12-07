Нет никакого юридического повода, чтобы Украина не могла стать членом НАТО, – посол Польши
Для вступления в ЕС Украине нужно продемонстрировать прогресс в семи сферах, а для вступления в НАТО нет юридических препятствий
Об этом в интервью рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.
"Что касается ЕС - очень понятный календарь. Совместно с предоставлением статуса кандидата Украине указали семь сфер, где мы ожидаем прогресс. Насколько я понимаю, украинская команда уверена, что в декабре будут переданы результаты этой работы ЕС", - сказал Цихоцкий.
По его словам, Европейская комиссия должна дать оценку этому прогрессу во второй половине следующего года, а затем могут стартовать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Дипломат отметил, что никаких графиков нет.
Есть страны, которые более 30 лет ведут эти акцессионные переговоры. Есть такие, которые ведут 10 лет, и там немного прогресса. То есть это будет зависеть от ваших реформ, но также и от ситуации. Никто наивно вам не говорит, что это сугубо техническая процедура. ", – добавил посол.
Как отметил Цихоцкий, Польша также заинтересована в том, чтобы Украина стала членом Североатлантического Альянса.
"Нет такого в Вашингтонском договоре, что нельзя во время войны об этом (вступление в НАТО, – ред.) говорить… Двери НАТО должны быть открыты, нет никакого юридического повода, чтобы Украина не могла стать членом НАТО", - сказал посол.
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