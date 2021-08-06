Нет никакого разворота Украины в сторону Китая, - Кулеба

Об этом Кулеба сказал в ответ на вопрос журналистов в пятницу, 6 августа, во время визита в Вашингтон, передает Интерфакс-Украина.



"Я не знаю, может, кто-то видит какое-то особое сближение Киева и Пекина, я вижу нормальный процесс сотрудничества в сфере торговли и в сфере борьбы с пандемией коронавируса. По всем стратегическим вопросам безопасности или по стратегическим отраслям экономики мы, прежде всего, сотрудничаем с нашими западными партнерами, с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, и мы будем счастливы видеть американские деньги и американские компании в реализации инфраструктурных проектов в Украине", - прокомментировал министр.



Кулеба подчеркнул, что Украина стремится, чтобы как можно больше американского бизнеса пришло в Украину. По его словам, реализация совместных проектов еще больше сблизит США и Украину.



Напомним, вопрос о развороте Украины в сторону коммунистического Китая, который является "старшим партнером" РФ возник не на пустом месте.



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Так, агентство Associated Press со ссылкой источники в дипломатических кругах заявило, что Украина отозвала свою подпись под резолюцией западных государств, осуждающей геноцид уйгурского народа. В частности, документ осуждает принудительную стерилизацию уйгурских женщин в КНР.



"Никакого разворота Украины нет. Мы являемся частью Западного мира, мы развиваемся как часть этого мира, но торговля с Китаем является объективной реальностью, и, несмотря даже на ту принципиальную политику, которую осуществляют США в отношении Китая в сфере безопасности, торговля при этом движется своим путем. Именно по такой модели развиваются наши отношения с Китаем", - пояснил Кулеба.

Китай отрицает, что требовал от делегации Украины в ООН не поддерживать коллективное заявление о состоянии с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе