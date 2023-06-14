Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На самом деле мирный план непринадлежит ни Китаю, ни Бразилии, или другой стране. Это план Путина. Можно сказать, что это мирный план Путина и Си Цзиньпина. Мы часто можем увидеть на фотографиях совершенно разного Путина. Так вот у меня такое впечатление, что двойники Путина и привозят разные "мирные планы" по войне против Украины, ведь все эти планы являются российским видением завершения войны и делаются для создания определенного международного давления на Украину - все это определенная дипломатическая игра и не более. Никаких действенных и справедливых пунктов ни один предлложенный мирный план не имеет", - объяснил Княжицкий.