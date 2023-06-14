Нет никакого мирного плана Китая или Бразилии. Этот план написан Путиным, – нардеп Княжицкий
Народный депутат Николай Княжицкий считает, что ни один предложенный мирный план завершения войны России против Украины не учитывает украинские интересы
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На самом деле мирный план непринадлежит ни Китаю, ни Бразилии, или другой стране. Это план Путина. Можно сказать, что это мирный план Путина и Си Цзиньпина. Мы часто можем увидеть на фотографиях совершенно разного Путина. Так вот у меня такое впечатление, что двойники Путина и привозят разные "мирные планы" по войне против Украины, ведь все эти планы являются российским видением завершения войны и делаются для создания определенного международного давления на Украину - все это определенная дипломатическая игра и не более. Никаких действенных и справедливых пунктов ни один предлложенный мирный план не имеет", - объяснил Княжицкий.
- Напомним, 16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что африканские страны предложили мирную инициативу, чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной. В Белом доме отметили, что она должна быть согласована с украинской стороной и основываться на Уставе ООН.
- Ранее украинский лидер Владимир Зеленский попросил президента ЮАР не быть соучастником агрессора.
- 24 февраля Пекин опубликовал документ с позицией о политическом урегулировании в Украине. В так называемом мирном плане Китая война РФ против Украины названа "кризисом".
- 12 мая стало известно, что спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. Цель визитов – поиск путей завершения войны.
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