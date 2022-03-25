Нет никакого консенсуса с Россией относительно упомянутых Эрдоганом четырех пунктов, – Кулеба

Об этом Кулеба заявил в комментарии "Украинской правде", передает "Еспресо.TV".

"Нет никакого консенсуса с Россией относительно упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине является и будет украинский. Да и вообще классификация ключевых тем переговоров на четыре или другое количество пунктов некорректна", – сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что Украина настаивает, прежде всего, на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины. И заметил, что процесс переговоров проходит очень тяжело, а в подгруппах делегаций обсуждают многие разные вопросы одновременно. В то же время украинская делегация заняла сильную позицию и не отказывается от своих требований.

Министр отметил, что Украина продолжит диалог с Турцией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы восстановить мир на украинской земле.

"Надеемся, что Турция как друг и стратегический партнер Украины также будет продолжать поддержку на всех треках. Пользуясь этим случаем, также напоминаю, что введение новых санкций против России и укрепление обороноспособности Украины являются не менее важными факторами, чтобы остановить российскую военную машину и достичь желаемого прогресса на переговорах. Такая трехсторонняя стратегия – санкции, военная поддержка, переговоры – не должна никем подвергаться сомнению", – добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, президент Турции Эрдоган сегодня, 25 марта, заявил, что Украина будто бы достигла с Россией взаимопонимания по 4 из 6 тем, которые вызвали разногласия на переговорах, в частности, относительно отказа от вступления Украины в НАТО и принятия русского языка как официального.