Нет никаких заявлений, что делать обществу в случае блицкрига Путина, власти не готовы к обороне от РФ, - активист

Об этом он заявил в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.



"У нас нет никаких открытых заявлений по поводу того, что нам делать как обществу в случае, если этот блицкриг Путина будет. Вот что мы будем делать, если сейчас на российских бортах десант высадится на двух мостах – в городах Херсон и Каховка, где Крымский канал идет. А параллельно с тем начнут отрабатывать артиллерию по позициям находящихся в Херсонской области военнослужащих. Они окажутся в котле и общество не знает, что делать, власть не готова", - сказал Кабакаев.



По его мнению, в случае нападения Путина Украина окажется в ситуации, как в 2014 году - "когда мы не знаем, что делать и действуем ситуативно".



"Вот наша позиция. Мы должны делать так, чтобы этой позиции не было. Проваленный государственный оборонный заказ в течение двух лет – яркое свидетельство тому, как мы готовимся противостоять РФ. Когда армии не уделяется достаточное внимание – это значит, что это не в приоритете. У них не стоит как первая цель - оборона от РФ, поэтому и провал ГОЗ, не видим планов (по обороне, - ред.), которые бы информировали общество, потому что приходит (глава ОП, - ред) Андрей Ермак и рассказывает Владимиру Зеленскому, что войны не будет. А если будет? Что мы будем делать?", - подытожил деятель.

Напомним, 4 декабря Алексей Резников заявил, что в случае вторжения России в Украину в кризис погрузится вся Европа.

Ранее министр обороны Алексей Резников призвал США, Великобританию и Канаду направить больше военных инструкторов в Украину и разместить их поближе к границе с Россией.

Канада не планирует отправлять в Украину больше военных инструкторов на фоне возможной новой агрессии со стороны России