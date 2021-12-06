Нет никаких заявлений, что делать обществу в случае блицкрига Путина, власти не готовы к обороне от РФ, - активист
Общественный деятель Семен Кабакаев считает, что оборона Украины от возможной новой агрессии России не является приоритетом власти
Об этом он заявил в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.
"У нас нет никаких открытых заявлений по поводу того, что нам делать как обществу в случае, если этот блицкриг Путина будет. Вот что мы будем делать, если сейчас на российских бортах десант высадится на двух мостах – в городах Херсон и Каховка, где Крымский канал идет. А параллельно с тем начнут отрабатывать артиллерию по позициям находящихся в Херсонской области военнослужащих. Они окажутся в котле и общество не знает, что делать, власть не готова", - сказал Кабакаев.
По его мнению, в случае нападения Путина Украина окажется в ситуации, как в 2014 году - "когда мы не знаем, что делать и действуем ситуативно".
"Вот наша позиция. Мы должны делать так, чтобы этой позиции не было. Проваленный государственный оборонный заказ в течение двух лет – яркое свидетельство тому, как мы готовимся противостоять РФ. Когда армии не уделяется достаточное внимание – это значит, что это не в приоритете. У них не стоит как первая цель - оборона от РФ, поэтому и провал ГОЗ, не видим планов (по обороне, - ред.), которые бы информировали общество, потому что приходит (глава ОП, - ред) Андрей Ермак и рассказывает Владимиру Зеленскому, что войны не будет. А если будет? Что мы будем делать?", - подытожил деятель.
- Напомним, 4 декабря Алексей Резников заявил, что в случае вторжения России в Украину в кризис погрузится вся Европа.
- Ранее министр обороны Алексей Резников призвал США, Великобританию и Канаду направить больше военных инструкторов в Украину и разместить их поближе к границе с Россией.
- Канада не планирует отправлять в Украину больше военных инструкторов на фоне возможной новой агрессии со стороны России
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.22
Покупка 27.22Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 30.66Продажа 31.08
- Актуальное
- Важное