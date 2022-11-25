Ни московские вши, ни украинские гниды не дождутся! – пишет популярный блоггер о ракетных обстрелах. И вроде патриот, и ненавидит оккупантов. И вроде бы хочет, чтобы власть меньше крала. Но тянет в рот московскую пропаганду об "украинских гнидах". И сотни бездумных дураков ругают это гавно и разносят дальше.

Что не так с "украинскими гнидами"? Они не украинские! К примеру, этот блоггер очень не любит Гетманцева и считает его главным язычником. Но где Гетманцев, где Украина? Гетманцев русскоязычный украинофоб, антимайдановец, человек глубоко русской культуры. Какая же она украинская гнида? Какая угодно, но точно не украинская!

Где Гетманцев, где Украина? Гетманцев русскоязычный украинофоб, антимайдановец, человек глубоко русской культуры. Какая же она украинская гнида? Какая угодно, но точно не украинская!

Так же с другими коррумпантами. Их неправильно называть украинскими, потому что слово "украинские" не несет здесь никакого смысла. В первую очередь они коррумпанты, вот их главный идентификатор, а не украинское гражданство.

Москва 5 лет мочила украинского президента Порошенко этими "украинскими гнидами", торговлей на крови, "врагом не в Москве, а в Киеве".

Сейчас Зеленского уже начинают мочить тем, чем он на выборах мочил Порошенко.

Если отвлечься от личных политических предпочтений, в сухом остатке одно: любыми путями Москва пытается дискредитировать в глазах украинцев все украинское и, в первую очередь, украинскую власть. Любую власть, вне зависимости от персоналий.

Москва 5 лет мочила украинского президента Порошенко этими "украинскими гнидами", торговлей на крови, "врагом не в Москве, а в Киеве"

Пожалуйста, не принимайте в этом участия, друзья! Не пишите бред об "украинских гнидах" и т.п., не репостите и давайте по рукам горе-блогерам, которые с ума не понимают, что работают на российскую пропаганду, или сознательно разгоняют ИПСО оккупантов.

Нет никаких украинских гнид. Есть корумпанты, продажные чиновники, силовики, политики, у которых из украинского есть только паспорт. Потому что воровать у собственного народа в войну могут только люди без рода и племени, манкурты, предатели.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер .

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