Нет никаких признаков того, что ШОС может превратиться в военно-политический блок, - эксперт-международник Пойта
Руководитель секции Азиатско-тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network Юрий Пойта считает, что у Шанхайской организации сотрудничества пока нет признаков, свидетельствующих о переформатировании на военно-политический альянс
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Пока нет никаких индикаторов того, что Шанхайская организация сотрудничества может превратиться в военно-политический блок. Я даже не вижу никаких дискуссий на Западе по этому поводу. Никто этим вопросом не волнуется и оценивает эту ситуацию как маловероятно. Главной причиной такого мнения является то. , что Китай против превращения ШОС в военный блок. Это обусловлено страхом перед США", - пояснил Пойта.
Эксперт подчеркнул, что Китай всегда пытался не провоцировать США
"В китайской внешнеполитической доктрине четко прописывается правило о том, что они не строят никаких военно-политических альянсов. В том числе и из-за того, чтобы США не очень беспокоились о росте военной крепости Китая. Поэтому Китай самостоятельно усиливает свои военные и оборонные способности", - добавил он.
4 июля Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) , в состав которой входят Китай, РФ, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.
Что известно о ШОС
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан.
ШОС не позиционирует себя как военный блок, главными задачами организации провозглашена охрана границ государств-участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия. При этом члены организации неоднократно проводили совместные военные учения.
Целью организации является "противостояние влияния Запада в Евразии".
В 2016 году президент Турции Реджеп Эрдоган рассматривал возможность присоединения его страны к ШОС.
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