Нет никаких признаков того, что Россия планирует атаковать страны Балтии, - глава Военного комитета НАТО

Об этом сообщает Maailm.



"Если мы посмотрим на концентрацию российских вооруженных сил в Беларуси, то мы должны с военной точки зрения рассмотреть, является ли это сейчас угрозой для стран Балтии, точнее для Литвы. Но следует также смотреть на намерения - есть ли какие-нибудь признаки того, что Россия или Беларусь планируют причинить ущерб Балтии. Пока мы не видим этого намерения, не ожидаем, что Россия нападет на страну НАТО ни напрямую, ни через Беларусь", - заявил Бауэр.



Он добавил, что НАТО все еще надеется на дипломатическое разрешение кризиса в отношениях между Западом и РФ.



"С другой стороны, мы пересматриваем нашу готовность обеспечить, чтобы Россия поняла, что если они предпримут какие-либо действия против Альянса, это будет иметь серьезные последствия", - подчеркнул Бауэр.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на прошлой неделе РФ перебросила в Беларусь около 30 тыс. военных и оружие, что стало самым масштабным военным перемещением России со времен Холодной войны.