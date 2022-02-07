Нет никаких признаков того, что Россия планирует атаковать страны Балтии, - глава Военного комитета НАТО
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр не видит признаков намерений РФ, сосредоточивающей свои силы в Беларуси, атаковать балтийские страны с ее стороны
Об этом сообщает Maailm.
"Если мы посмотрим на концентрацию российских вооруженных сил в Беларуси, то мы должны с военной точки зрения рассмотреть, является ли это сейчас угрозой для стран Балтии, точнее для Литвы. Но следует также смотреть на намерения - есть ли какие-нибудь признаки того, что Россия или Беларусь планируют причинить ущерб Балтии. Пока мы не видим этого намерения, не ожидаем, что Россия нападет на страну НАТО ни напрямую, ни через Беларусь", - заявил Бауэр.
Он добавил, что НАТО все еще надеется на дипломатическое разрешение кризиса в отношениях между Западом и РФ.
"С другой стороны, мы пересматриваем нашу готовность обеспечить, чтобы Россия поняла, что если они предпримут какие-либо действия против Альянса, это будет иметь серьезные последствия", - подчеркнул Бауэр.
- Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на прошлой неделе РФ перебросила в Беларусь около 30 тыс. военных и оружие, что стало самым масштабным военным перемещением России со времен Холодной войны.
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