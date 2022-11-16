Нет никаких признаков того, что это было умышленное нападение - Дуда о падении ракеты на территории Польши
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было умышленным нападением на страну
Об этом сообщает канцелярия президента Польши в twitter .
По словам Дуды, пока нет доказательств, что ракета, которая упала на территорию Польши во время массированного обстрела россиянами Украины и привела к гибели двух человек, была запущена россиянами.
"Нет никаких признаков того, что это было умышленное нападение на Польшу. Вероятно, это была ракета С-300 российского производства. Пока у нас нет доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной. Есть много признаков того, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши", – сказал Дуда.
Он добавил, что после инцидента Польша находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО.
"Мы находимся в прямом контакте с нашими союзниками по НАТО. Отмечаю – у нас нет никаких косвенных доказательств, которые позволяли бы сделать вывод, что это было нападение на Польшу", - подчеркнул Дуда.
- 16 ноября МИД Польши официально заявил об ударе ракетой производства РФ и вызвал российского посла.
- Анджей Дуда подтвердил , что ракета, которая упала на польскую территорию – российского производства, однако власти пока нет точной информации, кто именно ее запустил.
- Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" то, что ракета, приведшая к гибели людей в Польше, была выпущена из России.
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