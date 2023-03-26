Нет никаких признаков, что РФ готовится применить ядерное оружие, - Пентагон
Минобороны США заявило, что нет никаких признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия после заявления Москвы о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси
Об этом пишут Reuters.
В письменном заявлении Пентагона говорится, что специалисты знают про заявления президента РФ о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. Они отметили, что будут следить за ситуацией.
"Мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы остаемся привержены коллективной обороне альянса НАТО", - говорится в тексте пресс-службы минобороны США.
- Напомним, 25 марта самопровозглашенный президент РФ Владимир Путин заявил , что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.54Продажа 41.48
- Актуальное
- Важное