Нет никаких признаков, что РФ готовится применить ядерное оружие, - Пентагон

Об этом пишут Reuters.

В письменном заявлении Пентагона говорится, что специалисты знают про заявления президента РФ о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. Они отметили, что будут следить за ситуацией.

"Мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы остаемся привержены коллективной обороне альянса НАТО", - говорится в тексте пресс-службы минобороны США.