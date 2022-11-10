Соответствующее видео из деоккупированного села опубликовал в Telegram глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Ситуация в населенном пункте сложная. После оккупации в селе почти не осталось людей, хотя до этого проживало 380 человек", – написал он.

"Здесь нет ни одного уцелевшего дома, враги разрушили почти всю инфраструктуру", – добавил Янушевич.

По его словам, дети больше не могут посещать свои школы и садик, ведь россияне их уничтожили.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

В Минобороны Украины заявили, что говорить об уходе войск РФ преждевременно.

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