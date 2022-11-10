"Нет ни одного уцелевшего дома": глава Херсонской ОВА показал деоккупированное село Потемкино
В освобожденном от российских оккупантов селе Потемкино Херсонской области почти не осталось людей, их дома разрушены
Соответствующее видео из деоккупированного села опубликовал в Telegram глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
"Ситуация в населенном пункте сложная. После оккупации в селе почти не осталось людей, хотя до этого проживало 380 человек", – написал он.
"Здесь нет ни одного уцелевшего дома, враги разрушили почти всю инфраструктуру", – добавил Янушевич.
По его словам, дети больше не могут посещать свои школы и садик, ведь россияне их уничтожили.
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