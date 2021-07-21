"Нет ни одного сериала, без перевода на украинский": в StarLightMedia отреагировали на заявление Креминя о нарушении языкового закона

Об этом передает пресс-служба компании.

В StarLightMedia ответили, что поддерживают работу языкового омбудсмена по защите и популяризации украинского языка. Но просят "поручать соответствующим службам делать предварительную проверку заявлений" с тем, чтоб не вводить в заблуждение СМИ и общественность.

"Что касается обнародованной языковым омбудсменом и СМИ информации о Телеканале ICTV, просим обратить внимание, что программа "На троих" (скетч-шоу), которая выходит в эфир более шести лет, не является сериалом, что очевидно для всех, кто хоть раз ее смотрел - она состоит из отдельных юмористических эпизодов, которые за годы трансляции программы составляются для отдельных выпусков из разных выпусков предыдущих лет, причем редакторы самостоятельно в каждом случае определяют набор эпизодов, учитывая время года, время выхода программы в эфир, какие-то популярные тенденции или темы обсуждения зрителей" , - говорится в сообщении.



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В пресс-службе отметили, что закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не ставит требований к трансляции программ только на украинском, за исключением информационных, регулируя квотами только количество государственного языка в эфире всего в регулируемых промежутках времени суток.

Что касается второго случая, по словам StarLightMedia, это был технический сбой.

"К сожалению, мы тоже расстроились из-за нашего технического сбоя, который произошел 16 июля в 4 часа утра, приведшего к трансляции незапланированного без перевода эпизода сериала "Тайные двери". После этого досадного случая наша техническая служба провела мероприятия, которые сделают невозможным подобные случаи в будущем", - говорится в сообщении.

Напомним, Секретариатом уполномоченного по защите государственного языка было выявлено нарушение языкового закона шестью украинскими телеканалами, среди которых Украина, Интер, НТН и ICTV.

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