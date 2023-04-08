Нет народа, который относился бы одобрительно к последствиям российской оккупации, - Зеленский
В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский подчеркнул, что нет такого народа, который относился бы одобрительно к тому, что принесла российская оккупация
Об этом Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.
Он подчеркнул, что ценности, за которые борется Украина и ее защитники, близки каждому народу, независимо от географического расположения.
"Нет такого народа, который относился бы одобрительно к тому, что принесла российская оккупация: к российским концлагерям, депортации наших детей, к изнасилованию женщин, сожжению городов", - отметил он.
Глава государства добавил: чем больше мир знает о российской агрессии, тем быстрее проиграют оккупанты, а спокойствие вернется.
"Слава всем, кто сражается ради Украины! Спасибо всем нашим партнерам за мощную помощь!"
Слава Украине!" – резюмировал президент.
- Напомним, ранее ЦНС сообщал, что захватчики продолжают мародерить на временно оккупированных территориях Херсонщины и запрещают свободно передвигаться жителям региона.
- Правоохранители Харьковщины расследуют более 13,5 тыс. военных преступлений России, в том числе обнаружено 23 пыточных, где оккупанты подвергали пыткам сотни иностранных и украинских граждан.
- А советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты набирают подростков призывного возраста в так называемую добровольческую дружину, где учат их воевать.
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