Об этом Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

Он подчеркнул, что ценности, за которые борется Украина и ее защитники, близки каждому народу, независимо от географического расположения.

"Нет такого народа, который относился бы одобрительно к тому, что принесла российская оккупация: к российским концлагерям, депортации наших детей, к изнасилованию женщин, сожжению городов", - отметил он.

Глава государства добавил: чем больше мир знает о российской агрессии, тем быстрее проиграют оккупанты, а спокойствие вернется.

"Слава всем, кто сражается ради Украины! Спасибо всем нашим партнерам за мощную помощь!"

Слава Украине!" – резюмировал президент.