Нет на самом деле армяно-азейбарджанской войны, а есть российская война, - глава Европейской партии Армении Хзмалян

Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Давайте называть вещи своими именами, я понимаю, что для многих сейчас будет облом стереотипов, которые уже стали привычными. Нет на самом деле армяно-азейбарджанской войны, на самом деле это российская война, это продолжение той де войны, которую ведёте сейчас вы, это другой фронт империи за свои колонии. И то, что сейчас против вас воюет российская армия - это не означает, что против нас воюет не российская армия", - сказал он.

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Хзмалян добавил, что Россия против своих "колоний" может воевать и другими армиями, в этом случае с Арменией уже много лет воюет Азербайджаном.

"И вот почему вам не должно казаться странным, что союзники у Армении и Украины одни и те-же: США, ЕС. Это не война за территории, и у вас идёт война не за территории - это война демократии з диктатурой. Она может принимать разные формы, но если мы сами не понимаем с чем мы воюем - как же мы можем надеяться на победу?", - сказал глава Европейской партии Армении.

Как Армения стала резко удаляться от страны-агрессора

Армянский премьер Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 3 сентября 2023 года, заявил, что его стране не следовало в вопросах безопасности полагаться исключительно на РФ . В частности, он считает РФ неспособной защитить интересы Армении в Нагорном Карабахе.

В свою очередь жена Пашиняна Анна Акопян прибыла в Киев и передала гуманитарную помощь , где участие в Саммите первых леди и джентельменов в Киеве, который организовывала супруга президента Украины Елена Зеленская. Этот визит стал первым дипломатическим жестом Армении в поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения. Поездка Акопян вызвала осуждение в России .

Также руководству РФ не понравилось намерение Армении ратифицировать Римский устав Международного уголовного суда , по которому привлекаются к ответственности военные преступники.

6 сентября армянское Минобороны проинформировало, что на полигоне "Зар" в Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские военные учения : они предусматривают отработку стабилизационных действий между конфликтующими сторонами во время миротворческих миссий.