Да, Украину и украинский народ до сих пор сильно качает в поисках идентичности, мы никак не преодолеем темное болото коррупции, не поднимем на вилы всех непорядочных чиновников и политиков, не проработаем, следовательно, некоторые собственные коллективные травмы и не переступим через те трупы прошлого, которые давно уже следует развеять по ветру.

Мы часто бываем недобрые друг к другу, слишком наэлектризованные, а потому агрессивны и уязвимы одновременно, бываем неблагодарные, злые, жестокие, мелочные, ленивые и какие угодно. Но мы также часто бываем очень щедры, смелы, трудолюбивы, человечны, иногда переворачиваем горы ради других, мы способны на высокие пожертвования и такие поступки, от которых перехватывает дух.

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Кто-то напишет "мы заслужили эту войну", потому что среди прочего "у нас намертво отсутствует культура сотрудничества и благодарности", а тысячи украинцев охотно распространят этот пост, забывая о том, что категорические обобщения – это всегда зло и тупиковый путь.

У нас намертво отсутствует культура сотрудничества и благодарности? Какой бред, извините. Сколько красивых проявлений взаимоподдержки мы видели за все эти годы. Но, конечно, многое зависит от фокуса внимания.

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Кто-то видит вокруг себя неблагодарных мудаков и позволяет себе обобщение по отношению ко всему народу, а кто-то больше обращает внимание на противоположные поступки и… тоже иногда обобщает. Или нет. Мы все очень разные. Такие и кое-какие. Благодарны и неблагодарны, хейтеры и те, кто встанет горой за жертв хейта, активисты и диванные критики, ну и так далее.

Словом, лично я в своей стране тоже вижу много гнили, но одновременно и так много красоты (во всех ее возможных формах). И нет, мы не заслужили, никак не заслужили этой войны.

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Об авторе. Ирина Цилык, украинский кинорежиссер, писательница, автор поэтических и прозаических произведений. Член Украинского ПЭН

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