"Нет морали, ни совести. Будут делать, что хотят": председатель жюри Каннского фестиваля назвал Путина и Трампа "гангстерами, которые правят миром"
Председатель жюри Каннского кинофестиваля Спайк Ли заявил, что президент РФ Владимир Путин и экс-президент США Дональд Трамп - "ганстеры"
Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает НВ со ссылкой на Hollywood Reporter ."Этим миром правят гангстеры - Агент Оранж (Дональд Трамп, - ред), парень из Бразилии (президент Жаир Болсонару, - ред) и Путин", - сказал Ли.
Он заявил, что у этих людей "нет ни морали, ни совести".
"Они гангстеры и будут делать то, что хотят. И мы должны выступить против таких гангстеров", - сказал режиссер.
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