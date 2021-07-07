"Нет морали, ни совести. Будут делать, что хотят": председатель жюри Каннского фестиваля назвал Путина и Трампа "гангстерами, которые правят миром"

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает НВ со ссылкой на Hollywood Reporter .

"Этим миром правят гангстеры - Агент Оранж (Дональд Трамп, - ред), парень из Бразилии (президент Жаир Болсонару, - ред) и Путин", - сказал Ли.

Он заявил, что у этих людей "нет ни морали, ни совести".

"Они гангстеры и будут делать то, что хотят. И мы должны выступить против таких гангстеров", - сказал режиссер.