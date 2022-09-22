"Нет могилизации": Антивоєнний рух "Весна" оголосив наступну акцію проти мобілізації у РФ 24 вересня
Першу всеросійську акцію протесту проти мобілізації антивоєнний рух провів 21 вересня – в десятках міст РФ на мітинги вийшли тисячі людей
Про нову акцію рух повідомив у своєму телеграмі.
Її заплановано на 17:00 у суботу, 24 вересня.
Могилизация активно идёт по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против! Большие цели – реалистичный подход! Конечная цель акций – не протест ради протеста, а победа над преступным путинским режимом. Для этого есть возможности – но есть и ограничения", говорится в обращении движения.
Активисты отмечают, что разгонять акции 21 сентября пришло гораздо меньше силовиков и они были хуже организованы:
"Кроме того, мобилизация может коснуться их самих – так что протест в их интересах. А ещё протест в интересах миллионов наших сограждан. Особенно женщин, чьих отцов, мужей, сыновей и братьев режим хочет использовать как пушечное мясо. Вся страна – наши союзники. Нужно звать их на улицы! В конце концов, получить штраф или несколько суток ареста лучше, чем получить похоронку".
Организаторы отмечают, что участников должно быть значительно больше – только массовость может свергнуть режим.
Также они добавляют, что города, где пройдут акции, будут объявлены завтра, а локации проведения митингов – 24 сентября.
- Напомним, 21 сентября антивоенное движение "Весна" объявило сегодня акцию "Нет могилизации", любые формы протеста также поддерживают в штабе российского оппозиционера Алексея Навального.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.74
Покупка 40.74Продажа 41.8
-
EUR
Покупка 39.91Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное