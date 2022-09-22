Про нову акцію рух повідомив у своєму телеграмі.

Її заплановано на 17:00 у суботу, 24 вересня.

Могилизация активно идёт по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против! Большие цели – реалистичный подход! Конечная цель акций – не протест ради протеста, а победа над преступным путинским режимом. Для этого есть возможности – но есть и ограничения", говорится в обращении движения.

Активисты отмечают, что разгонять акции 21 сентября пришло гораздо меньше силовиков и они были хуже организованы:

"Кроме того, мобилизация может коснуться их самих – так что протест в их интересах. А ещё протест в интересах миллионов наших сограждан. Особенно женщин, чьих отцов, мужей, сыновей и братьев режим хочет использовать как пушечное мясо. Вся страна – наши союзники. Нужно звать их на улицы! В конце концов, получить штраф или несколько суток ареста лучше, чем получить похоронку".

Организаторы отмечают, что участников должно быть значительно больше – только массовость может свергнуть режим.

Также они добавляют, что города, где пройдут акции, будут объявлены завтра, а локации проведения митингов – 24 сентября.

Напомним, 21 сентября антивоенное движение "Весна" объявило сегодня акцию "Нет могилизации", любые формы протеста также поддерживают в штабе российского оппозиционера Алексея Навального.

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