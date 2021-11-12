Нет миграционного кризиса в Беларуси, есть гибридная война России против Европы, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что кризис на европейских границах является проявлением гибридной войны России против ЕС
Об этом Дмитрий Кулеба сказал на брифинге 12 ноября.
"Давайте договоримся, что нет сейчас ни одного так называемого миграционного кризиса в Беларуси. Есть гибридная война России против Европы", - сказал глава МИДа.
Цель Москвы, по словам Кулебы, состоит в том, чтобы создать проблемы и заставить весь мир решать их с Россией.
Вы знаете, что Украина всегда выступает за мир, справедливость и безопасность в Европе. И нам хорошо известны эти российские методы, направленные против достижения этих целей. Мы знаем, как им противостоять, мы охотно делимся опытом противостояния с партнерами. Кстати, об этом говорилось на моих переговорах на этой неделе в Вашингтоне", - отметил Кулеба.
Глава МИДа добавил, что эти же вопросы будут рассматриваться в Брюсселе в понедельник, 15 ноября. Там состоится встреча министров иностранных дел стран ЕС в преддверии Саммита Восточного партнерства.
Сейчас ключевая тема всех переговоров - безопасность. Кулеба отмечает, что помимо темы мигрантов с министрами ЕС будут обсуждаться также наращивание Россией сил на границах с Украиной.
"Речь идет о практических шагах по поддержке Украины со стороны наших партнеров на фоне ситуации вдоль украинской границы в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, временно оккупированном Крыму и в Приднестровском регионе Республики Молдова. Ситуация серьезная, и мы работаем и внутри страны, и вне ее над максимальной мобилизацией наших партнеров и мобилизацией наших возможностей эффективно противодействовать этому гибридному кризису”, - отметил Кулеба.
Кулеба подчеркнул, что украинско-белорусские границы уже укрепили, и вместе с партнерами МИД работает над минимизацией энергетических рисков. По его словам, все происходящее - это единый российский гибридный фронт против Евроатлантического пространства.
"Напоследок отмечу: нет ничего важнее безопасности украинского государства, потому что это безопасность украинских граждан. И для укрепления этой безопасности в ближайшие месяцы МИД с тройной энергией будет работать над укреплением наших альянсов, нашей обороноспособности и увеличением давления на Россию", - подчеркнул Кулеба.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники кграницам Украины.
- 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении белорусских силовиков.
- В ночь на 9 ноября около 500 мигрантов перебросили к границе с Литвой.
- Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия может стремиться продвинуться дальше на украинскую территорию.
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