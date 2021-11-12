Нет миграционного кризиса в Беларуси, есть гибридная война России против Европы, - Кулеба

Об этом Дмитрий Кулеба сказал на брифинге 12 ноября.

"Давайте договоримся, что нет сейчас ни одного так называемого миграционного кризиса в Беларуси. Есть гибридная война России против Европы", - сказал глава МИДа.

Цель Москвы, по словам Кулебы, состоит в том, чтобы создать проблемы и заставить весь мир решать их с Россией.

Вы знаете, что Украина всегда выступает за мир, справедливость и безопасность в Европе. И нам хорошо известны эти российские методы, направленные против достижения этих целей. Мы знаем, как им противостоять, мы охотно делимся опытом противостояния с партнерами. Кстати, об этом говорилось на моих переговорах на этой неделе в Вашингтоне", - отметил Кулеба.

Глава МИДа добавил, что эти же вопросы будут рассматриваться в Брюсселе в понедельник, 15 ноября. Там состоится встреча министров иностранных дел стран ЕС в преддверии Саммита Восточного партнерства.

Сейчас ключевая тема всех переговоров - безопасность. Кулеба отмечает, что помимо темы мигрантов с министрами ЕС будут обсуждаться также наращивание Россией сил на границах с Украиной.



"Речь идет о практических шагах по поддержке Украины со стороны наших партнеров на фоне ситуации вдоль украинской границы в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, временно оккупированном Крыму и в Приднестровском регионе Республики Молдова. Ситуация серьезная, и мы работаем и внутри страны, и вне ее над максимальной мобилизацией наших партнеров и мобилизацией наших возможностей эффективно противодействовать этому гибридному кризису”, - отметил Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что украинско-белорусские границы уже укрепили, и вместе с партнерами МИД работает над минимизацией энергетических рисков. По его словам, все происходящее - это единый российский гибридный фронт против Евроатлантического пространства.

"Напоследок отмечу: нет ничего важнее безопасности украинского государства, потому что это безопасность украинских граждан. И для укрепления этой безопасности в ближайшие месяцы МИД с тройной энергией будет работать над укреплением наших альянсов, нашей обороноспособности и увеличением давления на Россию", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.

Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники кграницам Украины.

8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении белорусских силовиков.

В ночь на 9 ноября около 500 мигрантов перебросили к границе с Литвой.

Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия может стремиться продвинуться дальше на украинскую территорию.

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