Нет хуже беды, чем "опытные проверенные кадры"
Решалы интендантства. Самые непотопляемые. Мистеры "нам плевать, что у вас война, у нас процедуры (и откат)"
В Министерстве обороны мутные типы воруют деньги. Очень неожиданно. (Нет).
Я в общем скептичен к "расследованиям" Николова, но здесь настолько все типично, что даже нет сомнений.
Где-то в мае, когда Богдана Эдуардовна Яровая начала снова писать о раках и воров, меня поймало дежавю.
Я стал узнавать о моем любимом среднем звене. Тех же чиновников. Тот самый deep state.
И что там? А там почти всюду те же фамилии, что 2018, 2014, 2012, 2010 и очень много фамилий даже с 2004-2008.
Те же опытные чиновники, которые пригодились министрам или против которых боялись уйти министры.
Решалы интендантства. Самые непотопляемые. Мистеры "нам плевать, что у вас война, у нас процедуры (и откат)".
Там почти повсюду те же фамилии, что 2018, 2014, 2012, 2010 и очень много фамилий даже с 2004-2008. Те же опытные чиновники, которые пригодились министрам или против которых боялись уйти министры. Решалы интендантства. Самые непотопляемые. Мистеры "нам плевать, что у вас война, у нас процедуры (и откат)".
Эти люди давно не покупают оружие (слава богам), почти не закупают амуницию и практически не лезут в ГСМ. Они зарабатывают на моркови, постельном белье и канцелярии. Но когда ты обеспечиваешь армию во многие сотни тысяч — копеечки к копеечке выходят миллиарды.
О чем эта история?
1. Что нет хуже беды, чем "опытные проверенные кадры, работающие здесь 20 лет".
2. И о том, что у нас есть нереформированное и неочищенное МО за 8 лет гибридной и год великой войны, это правда — позор.
Грустно. Но и это одолеем.
Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
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