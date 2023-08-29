Нам дают F-16. Пилоты будут обучены, инфраструктура подготовлена.

Но общество снова надеется на какое-то идеальное оружие, которое принесет Победу.

Нет идеального оружия.

Как в свое время молились на джавелины, а затем на Цезари и Крабы, а затем на Хаймарсы и Seeshadow, Патриоты и Гепарды, потом на Леопарды и Брэдли и т.д. Эта война поглощает все.

Стоит вопрос в количестве предоставляемого, израсходованного, возможности производства нового вооружения, ремонта и обеспечения в логистике, инфраструктуре. А также обученные расчеты и техники.

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А есть еще вопросы в тактике применения и обеспечении боя.

Эта возня, война, надолго. Мир не производит столько оружия и боеприпасов, сколько нам нужно для Победы.

Поэтому должны иметь локализацию производства своего оружия, иметь интернациональное производство боеприпасов, а ремонт техники здесь.

Должны иметь свое оружие: Стугны, Нептуны, Корсары, Богданы, Аисты, Буки, Ноты — перечислять можно долго.

Наша война нуждается в глобальных ресурсах, как материальных, финансовых так и управленческих.

Эта война – война ресурсов.

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Мы не можем терять ни одного инженера в Чернигове, ни одного инженера, мобилизованного пехотинцем, ни одного предприятия, эффективно завозящего или производящего оружие, ни копейки, идущей на артиллерийский выстрел или беспилотник неэффективно.

Иначе мы проигрываем войну, а значит, умрем как страна. А должны победить.

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Об авторе. Мирослав Гай, актер, волонтер, воин ВСУ, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко".

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