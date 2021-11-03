"Нет и никогда": президент Грузии в очередной раз заявила, что не помилует Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге в очередной раз заявила, что не помилует Михеила Саакашвили
Об этом сообщает Интерфакс .
"Моя позиция по поводу помилования бывшего президента жесткая и неизменная - нет и никогда", - сказала Зурабишвили.
Президент настаивает на том, что Саакашвили не является политическим заключенным, и считает, что он по собственной воле нелегально проник в страну, чтобы дистабилизировать ситуацию.
"Учитывая большой интерес общества, он должен быть признан особым заключенным, требующим от администрации пенитенциарной службы и власти особого внимания к нему. Нужно принимать все меры, чтобы ухудшение его здоровья не было использовано для политических спекуляций или дестабилизации", - сказала Зурабишвили.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михеил Саакашвили арестован и переведен в тюрьму.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 20 октября консилиум врачей, собранный для оценки состояния Саакашвили, посоветовал его госпитализировать .
- 27 октября омбудсмен Людмила Денисова посетила Михеила Саакашвил и в пенитенциарном учреждении в Грузии.
- 29 октября Людмила Денисова призвала иностранные государства и международные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии в отношении гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Личный врач гражданина Украины, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что обеспокоен состоянием здоровья пациента. Саакашвили голодает в тюрьме в течение 33 дней.
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