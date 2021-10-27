"Нет и не будет": Шмыгаль рассказал о принудительной COVID-вакцинации в Украине
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Украине нет и не будет принудительной вакцинации от COVID-19, поскольку это противозаконно
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"У нас нет принудительной вакцинации и не будет: это противозаконно, этого нет нигде в мире", – цитирует агентство слова Шмыгаля.
По его словам, чтобы до конца года Украина успела провакцинировать большинство взрослого населения как минимум первой дозой, по плану в неделю должно вакцинироваться как минимум 1,5 млн человек. Однако есть также небольшой разрыв между первой и второй дозой.
В то же время премьер назвал темпы вакцинации в Украине "хорошими, которые не хочется замедлять".
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