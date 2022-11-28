Нет гарантии, что Германия будет сбивать ракеты РФ, лучше отдать Patriot Украине, - Качиньский

Об этом сообщило издание Rzeczpospolita .

"Эти ракеты будут полезны в этой войне, но они будут полезны там, где их будут использовать. Пока позиция Германии не дает оснований считать, что они решат стрелять по российским ракетам", - отметил Качиньский.

Кроме этого, по его словам, ракеты на Западе Украины очень хорошо бы защитили Польшу, защищая как инфраструктуру, так и граждан Украины.

"Отсюда это предложение, которое, кажется, по крайней мере достойно рассмотрения немцами. Если они хотят дать какое-то оружие, достаточно старое, но еще современное, то его нужно использовать, а не просто ставить", - сказал Качиньский.

Он также добавил, что отношение Германии пока не указывает на то, что эта страна будет готова стать первой страной НАТО, вступившей в войну.

"Рациональным решением является то, что я предложил сначала. Такого рода решения никогда не принимаются без участия премьер-министра. Ракеты, которые здесь стоят для украшения, – это решение, которое может иметь эстетические преимущества. Военно-политических преимуществ в этом нет" , – добавил он.

15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил о созыве комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Одновременно в СМИ страны появились новости о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, предположительно из-за падения российских ракет.

Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты. Президент Польши Анджей Дуда сказал , что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было умышленным нападением на страну.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

17 ноября глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох подтвердил , что на месте падения ракеты в Пшеводуве работают украинские специалисты.

Напомним, 21 ноября Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как на прошлой неделе в Польше во время российской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 23 ноября, что он попросил Германию направить Patriot в Украину.

В Германии сообщили , что размещение в Украине ЗРК Patriot, которые предоставят Польше, возможно только после консультаций с НАТО.

В НАТО заявили, что решение о передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot для Украины должны принимать правительства стран.

25 ноября стало известно, что Польша после разрешения НАТО повторно просит Германию разместить ЗРК Patriot в Украине.

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