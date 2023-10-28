"Нет фашизма! Нет путинизма!": в Бельгии избили пророссийского политика из Нидерландов
Пророссийский политик из Нидерландов, лидер партии FVD (“Форум за демократию”) Тьерри Боде ударил зонтиком по голове перед лекцией в бельгийском городе Гент
Об этом сообщает издание nu.nl.
"Тьерри Боде ударили по голове зонтиком в Бельгии в четверг вечером. Боде называет такие действия "просто ужасающими", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вечером в четверг, 26 октября, он прибыл в город Гент, чтобы прочесть студентам лекцию.
"В тот момент, когда Тьерри Боде прибыл в Гентский университет на лекцию, неизвестный ударил его по голове сложенным зонтиком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Боде имеет большую шишку на голове. Однако его лекция все же состоялась, как и было запланировано.
Полицейские сразу задержали злоумышленника. При задержании он кричал: "Нет фашизма! Нет путинизма!"
В центре Гента вечером прошла мирная акция протеста, чтобы выразить свое недовольство приездом Боде. На митинге собралось около двадцати человек. Они были с украинскими флагами и держали в руках плакат с надписью "Нет русской военной пропаганде. Нет Тьерри Боде".
FVD ("Форум за демократию") Боде является единственной партией в нидерландском парламенте, выступающей за налаживание отношений с Россией.
Следует отметить, что Боде часто критикуют за пророссийские взгляды. В свое время он возглавлял кампанию против Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в соцсети Х написал, что произошедшее "абсолютно неприемлемо".
"Держитесь подальше от политиков. То, что произошло с Тьерри Боде вечером в Генте, абсолютно неприемлемо. Выражать недовольство с идеями политиков можно словами, но никогда из-за насилия", - написал Рютте.
- 16 октября в результате стрельбы в центре Брюсселя погибли два шведа. Стрелка во время задержания была застрелена полицией. Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт.
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