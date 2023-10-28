"Нет фашизма! Нет путинизма!": в Бельгии избили пророссийского политика из Нидерландов

Об этом сообщает издание nu.nl.

"Тьерри Боде ударили по голове зонтиком в Бельгии в четверг вечером. Боде называет такие действия "просто ужасающими", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером в четверг, 26 октября, он прибыл в город Гент, чтобы прочесть студентам лекцию.

"В тот момент, когда Тьерри Боде прибыл в Гентский университет на лекцию, неизвестный ударил его по голове сложенным зонтиком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Боде имеет большую шишку на голове. Однако его лекция все же состоялась, как и было запланировано.

Полицейские сразу задержали злоумышленника. При задержании он кричал: "Нет фашизма! Нет путинизма!"

В центре Гента вечером прошла мирная акция протеста, чтобы выразить свое недовольство приездом Боде. На митинге собралось около двадцати человек. Они были с украинскими флагами и держали в руках плакат с надписью "Нет русской военной пропаганде. Нет Тьерри Боде".

FVD ("Форум за демократию") Боде является единственной партией в нидерландском парламенте, выступающей за налаживание отношений с Россией.

Следует отметить, что Боде часто критикуют за пророссийские взгляды. В свое время он возглавлял кампанию против Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в соцсети Х написал, что произошедшее "абсолютно неприемлемо".

"Держитесь подальше от политиков. То, что произошло с Тьерри Боде вечером в Генте, абсолютно неприемлемо. Выражать недовольство с идеями политиков можно словами, но никогда из-за насилия", - написал Рютте.