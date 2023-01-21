"Нет другого варианта окончить войну, кроме поражения РФ", - Подоляк

Об этом он сообщил в twitter .

"Послеречие к глобальной нерешительности… Вы все равно поможете Украине необходимым оружием и осознаете: нет никакого варианта закончить войну, кроме поражения РФ. Но сегодняшняя нерешительность убивает еще больше наших людей. Каждый день промедления – это смерти украинцев. Думайте скорее",- говорится в сообщения.

Во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.

Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже вскоре

21 января представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что общая позиция партнеров по победе Украины уже сформирована .

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