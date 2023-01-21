"Нет другого варианта окончить войну, кроме поражения РФ", - Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что нет другого варианта окончить войну, кроме поражения РФ
Об этом он сообщил в twitter .
"Послеречие к глобальной нерешительности… Вы все равно поможете Украине необходимым оружием и осознаете: нет никакого варианта закончить войну, кроме поражения РФ. Но сегодняшняя нерешительность убивает еще больше наших людей. Каждый день промедления – это смерти украинцев. Думайте скорее",- говорится в сообщения.
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