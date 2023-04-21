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"Нет четкой стратегии по завершению войны": ультраправые республиканцы призвали Байдена прекратить помощь Украине

21 апреля, 2023 пятница
06:26
Мир

Группа из 19 ультраправых республиканцев обратилась к президенту США Джо Байдену и призвала прекратить военную помощь Украине

Об этом говорится в письме, опубликованном на официальной странице одного из подписантов - сенатора Майка Ли.

В документе отмечено, что война в Украине продолжается уже второй год, но "нет четкой стратегии по ее завершению".

"Мы глубоко обеспокоены тем, что траектория помощи США военным усилиям Украины чревата дальнейшей эскалацией и не имеет крайне необходимой стратегической ясности", - говорится в нем.

Республиканцы назвали помощь Украине "неограниченной" и заявили, что она должна быть прекращена, поскольку "чревата эскалацией" и "может привести к прямому конфликту между США и Россией".

"Прокси-война с Россией в Украине не отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов и рискует эскалацией, которая может выйти из-под контроля", - говорится в сообщении.

Авторы обвиняют администрацию Байдена в том, что она "настроена на длительный конфликт" и что нынешняя стратегия санкций против России и выделение помощи украинским государствам только затягивают войну. Они призывали к четкой дипломатической стратегии, направленной на ее скорейшее завершение.

"Мы будем выступать категорически против всех будущих пакетов помощи, если они не будут связаны с четкой дипломатической стратегией, направленной на скорейшее завершение этой войны", - говорится в письме.

Также республиканцы считают передачу систем HIMARS и танков Abrams Украине "провокацией" и говорят, что передача разведывательной информации усложняет попытки отрицать аргументы РФ о "соучастии" США в войне в Украине.

"Толерантность России по ведению прокси-войны с НАТО может закончиться в любой момент", – заявили подписанты.

Кроме того, они обвинили Белый дом в том, что он помогал Украине "за счет боеготовности сил США".

Письмо заканчивается заявлением, что республиканцы будут категорически против каких-либо будущих пакетов помощи, если они не будут связаны с четкой дипломатической стратегией.

Свои подписи под письмом поставили 19 членов Палаты представителей, в том числе: Майк Ли, Эли Крейн, Рэнд Пол, Энди Бигс, Джей Ди Венс, Де Бишоп, Лорен Боберт, Джош Бречин, Тим Барчет, Мэтт Розендейл, Мэтт Гетц, Мерджори Тейлор Грин, Анна Паулина Луна, Берри Мур, Мерри Миллер, Ральф Норман, Энди Оглс, Майк Коллинз, Пол Хозар. Большинство из них связывают с ультраправым крылом MAGA и бывшим президентом США Дональдом Трампом, известным своими заявлениями в российских интересах.

Украина
Джо Байден
Война с Россией
республиканцы
США
помощь Украине
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