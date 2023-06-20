Об этом говорится в ответе Шмыгаля, опубликованном на сайте петиций

"Из содержания рассматриваемой петиции невозможно установить факты и обстоятельства, которые давали бы четкие основания для осуществления премьер-министром Украины своих полномочий по нарушению перед Верховной Радой Украины вопроса об увольнении министра культуры и информационной политики Ткаченко А. В." – говорится в ответе.

Шмыгаль добавил, что Министерство культуры и информационной политики направило письмо в адрес секретариата Кабмина по поводу петиции Андрея Шияна (именно он стал инициатором обращения об увольнении Ткаченко с должности). Министр отверг обвинения, изложенные в петиции, о том, что он ненадлежаще выполняет свои должностные обязанности.

Почему требуют отставки Ткаченко

Александр Ткаченко возглавляет Министерство культуры и информационной политики от 4 июня 2020 года. Он уже подавал в отставку в ноябре 2021 года. Причиной отставки он называл решение Кабмина по выделению Госкино из состава МКИП и бюджета на культуру в 2022 году. Впоследствии Александр Ткаченко отметил, что не передумал уходить в отставку.

2 сентября 2022 года министр культуры и информационной политики раскритиковал требование Национального союза писателей закрыть музей русского писателя в столице.

Основатель Ukrainer Богдан Логвиненко в феврале 2023 года в интервью одному из украинских изданий рассказал: "Минкульт – это абсолютно регрессивный институт, к сожалению. Это невозможно. Минкульт и Минобразования это институции, за которые стыдно, которые, по моему мнению, не справились с задачей сохранения культуры и образования во время войны".

В то же время, 9 марта этого года не состоялось традиционное награждение лауреатов национальной Шевченковской премии, хотя имена лауреатов стали известны еще в феврале.

В начале марта Юрий Шиян зарегистрировал петицию "Об увольнении Александра Ткаченко с поста министра культуры и информационной политики Украины". В ней он отметил, что Ткаченко на этом посту осуществлял руководство таким образом, что повлек за собой стагнацию в культурной сфере. Также, по словам автора петиции, Ткаченко "отличился" несоблюдением слова и "публично осквернил память всех погибших Героев Украины и проявил крайнее пренебрежение к ним".

2 июня петиция набрала 25 тыс. голосов, необходимых для того, чтобы ее рассмотрел премьер и ответил. А 3 июня Юрий Шиян сообщил, что получил якобы от правительства письмо, где говорилось, что петиция "в определенный срок не набрала необходимое количество голосов в ее поддержку". При этом данные с сайта Кабмина демонстрировали наличие более 25 тыс. подписей, а для их сбора оставалось еще два дня. На странице Кабмина в Twitter подтвердили, что автор петиции получил такое письмо, но объяснили его отправку техническим сбоем.