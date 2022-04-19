Нет больше российских олигархов, они все уничтожены путинской агрессией, - Наливайченко

Такое мнение он высказал в эфире ЕспресоTV.



Экс-глава СБУ напомнил, что в 2014 году Путин обещал олигархам и крупному российскому бизнесу, что это на год - на два, а затем санкции будут сняты, что будет все нормально и за Крым, и за оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, но этого не произошло.



"До того, 24 февраля этого года, с началом российской агрессии он обещал неделю – две, и уже планируйте заведение своих активов в Киев и Украину. Захватим много заводов, буду вам раздавать, особенно тем, которые лояльны, и тем, кто поддержит меня", – прокомментировал нардеп.



"Прошло 55 суток, и что произошло? Нет больше российских олигархов. Их миллиарды, недвижимость, возможности не просто заблокированы, а арестованы. И многие страны, и Франция, и Великобритания, уже национализируют и конфискуют самое дорогое, что у них было. Нет российских олигархов, они все уничтожены Путиным и агрессией Путина против Украины. И на самом деле возврата этому не будет", - отметил Валентин Наливайченко.



Народный депутат заверил, что российские олигархи уже точно знают, что они перестали быть миллиардерами, что на нефти ничего не заработают, будет эмбарго и довольно скоро.





Напомним, прокуратура США нашла доказательства попыток российских олигархов уклоняться от санкций за нападение на Украину.