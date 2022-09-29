Об этом в эфире Эспрессо заявила народная депутат от "Голоса" Инна Совсун.

"Нам нужно активнее работать с международными партнерами и доносить до них необходимость инвестирования в укрытие в украинских школах. Если у нас будут нормальные укрытия - больше семей вернутся в Украину, они не будут обузой для их бюджетов и будут работать здесь на экономику Украины. Я уверена, что нет важнейшей гуманитарной проблемы сейчас, чем обустроить эти укрытия, и надо это доносить всем", - отметила она.

По ее мнению, это можно делать на всех уровнях.

Это могут делать отдельные родители - связываться с отдельными сообществами и организациями заграницей. Можно это делать через города-побратимы. Это должно было делать Минобразования, но я в это не верю, они за три месяца подготовки к учебному году ничего не сделали. Надо выкручиваться самим и признавать, что можно только полагаться на иностранные деньги", - сказала Совсун.

Нардеп отметила, что укрытие нужно делать многофункциональным.

"Надо смотреть на примеры других стран. Израиль живет с постоянной угрозой ударов и их школы под это подстроены. Есть несколько элементов, что значит обустроить. Первое – делать это пространство многофункциональным. Если мы делаем пространство, давайте сделаем там что-то дополнительное – музыкальный класс, комната для занятий спортом или медитаций. Давайте его использовать не только во время воздушной тревоги", - считает она.

Совсун подчеркнула, что школы должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям.

"Не надеяться только на медсестру, потому что вдруг с ней что-то произойдет. Учителя тоже должны пройти курсы тактической медицины и иметь возможность оказать медицинскую помощь детям. Они должны пройти курсы по поводу того, как говорить с детьми о происходящем - сейчас этого нет". Учителям нужно помочь работать в этих сложных условиях", - подытожила нардеп.